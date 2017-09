Een rondgang door de Nostalgie ….

Een samenloop van omstandigheden is de oorzaak van een meer openbaar verhaal. Dan in veel vorige artikelen.

Als Vlaardinger, die al vele jaren in het nieuwe deel van Vlaardingen woont en niet zo 100% meer mobiel kan zijn, is het stadscentrum een deel van je leven op afstand geworden. Je hoort er door familie en kennissen over praten en je denkt, oh was ik maar …..Je leest er over in het wekelijks blad, voor mensen als ik onmisbaar, wanneer je nog wat op de hoogte wilt blijven. Maar ondertussen gaan de oude herinneringsmomenten er van door. En dat niet alleen, want bijna iedere week lees je in de rouwrubriek weer oude namen, zo van …. Wie Was dat ook al weer ? Oude klasgenoten, oude kennissen vanuit de kerk en scouting. En vroegere buurtgenoten.

En de behoefte om nog eens terug te keren op die tienduizenden schreden van weleer. Die blijft.

Totdat het gebeurt. Er moet huisraad vernieuwd worden en er is wat gevonden bij een zaak, die na meer dan 100 jaar gedoemd is als een van de laatste uit dé winkelstraat van weleer te verdwijnen. Maar als aanstaand verbruiker moet ik toch mee ter keuring. Veronderstel dat ik de 100 nog kan halen, dan heb ik nog een aantal jaren gebruik te goed.

En zo word ik met mijn ondersteuning in de auto geladen en aan de voet van de terp van de Grote Kerk er weer uitgehesen. Maar toen we bij de winkel waren bleken we ons verrekend te hebben. Was de winkel van pa vroeger al om 8 uur open, we dachten het nu met 10 uur te redden. Helaas, nog een half uurtje wachten en wat doe je dan ??

Je geeft toe aan je verlangen en slaat rechts af. Je ziet een oud-vertrouwde naam van een beroemde apotheek. Maar een uur later hoor je, dat ook die zal gaan verdwijnen. Even verder een lange schutting, die een bouwput veiliger moet maken, met een enorme tentoonstelling van foto’s, de Hoogstraat, vroeger en nu. Het eerste dat opvalt is, dat nu juist de foto’s, waar ik er een hele serie van heb, met betrekking op dat, wat nu juist gesloopt is, er niet bij staan. Jammer.

Het tweede , dat opvalt is de onbeschrijfelijke stilte van dit ogenblik. Een juist beeld van wat de straat vroeger nu juist NIET was. Ik denk, dat we alles bij elkaar tien mensen zagen passeren in die 20 minuten, dat we er waren, deels op een bankje tegenover de ingang van de Brede Havenstraat. En die dan nog grotendeels klanten waren van het sportcentrum op de hoek.

Die ik kende als De Hollandse Tuin, een café restaurant van de familie van der Knaap, later geworden een drankenfirma op de Korte Dijk, waarvan een zoon nog bij mij in de klas gezeten had.

Daarna was er de Kofa gevestigd, die eens is uitgebrand met een tiental andere gebouwen er om heen. Ok daar zijn nog een aantal foto’s in mijn bezit. Ons huis, meer de winkel, kwam er toen af met een totaal verwoeste etalage van pa. Een van de bluslieden vluchtte toen er een muur instortte, maar draaide zo ook zijn slang in tegenovergestelde richting en vol ontsteltenis zag pa, hoe de helft van zijn winkelreclame verdween in diens straal.

De zaak werd herbouwd, maar wat daarna daar gevestigd geweest, geworden is, ik weet het niet meer, want toen logeerde ik alleen nog maar thuis.



Verder is er alles bijna totaal veranderd en oh wonder, er is toch nog iets overgebleven. Op de hoek van het steegje tegenover ons, een van origine koffie- en theewinkel, later uitgebreid met erachter een knus terrasje, waar je hun producten kunt proeven. En het schijnt, behalve op dit onmogelijke uur, nog te bestaan.

Zo is een oud pakhuis een nieuw uitziend pand, gereed voor koop of huur geworden. De schoenwinkel van Haren, destijds met een vriend als chef, is ook veranderd in een italiaans restaurant. Helaas, ook nog gesloten, anders hadden we er wel een cappuccino gedronken.



De winkel iets verder op, was ooit de textielwinkel van Peterbroers, waarvan ook een zoon, Hans, bij mij in de klas zat.



Die is voor mij onvergetelijk geworden in de avond van de 4e mei 1945. Mijn broer en ik sliepen boven 2e verdieping toen. Om 8 uur was de avondklok ingegaan, maar om een uur of tien een enorme herrie op straat. Mijnheer Peterbroers had twee carbidlampen in de etalage opgesteld en een oude koffer grammofoon met platen in de winkeldeur opgesteld. En, waar ze vandaan gekomen waren, ik weet het nog niet, waren aantal stellen aan het dansen. Het is Vrede !!!!!!!!



Wij naar beneden, waar pa en moe net op weg waren naar bed. Nauwelijks te overtuigen om wat wij te vertellen hadden, maar ze gingen nieuwsgierig toch even om de hoek van de huisdeur kijken. Vanwege hun pyjama’s ging de deur weer gauw dicht met de opmerking >> Zijn die even gek, dadelijk beginnen ze nog te schieten op ze<<.

Maar de andere dag was er weinig voor nodig, of pa hing onze vlag tussen vele andere uit en namen zo deel aan de feestvreugde. En toen al die onvergetelijke dagen voor een puberjongen. Jeeps met rare soldaten erop. Moffenmeiden die onder grote belangstelling kaal geknipt werden. En die eerste dag, inderdaad nog na-pruttelende duitse soldaten van de boten, die in onze dagen gevangen in de haven lagen. Bij de spoorwegstaking hadden latere collega’s van me, de spoorbrug dicht gedraaid en de ‘sleutel‘, die er voor de bediening ervan noodzakelijk was, in het water gegooid hadden. Met in ieder geval een zwaargewonde als resultaat. Een jongen van mijn leeftijd, die in z’n been geschoten werd en, waar ik getuige van was, op een handkar werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zo, zittend op de bank voor de Brede Havenstraat nog even mijmeren met de vraag, hoeveel voetstappen iemand daar heeft gezet in de 25 jaar dat ik er gewoond had, dan wel in de weekenden gelogeerd had bij mijn ouders.

Van dat huis is niets meer over. Samen met een deel van het huis van onze buurman, die een meubelzaak had en commandant van de stedelijke (vrijwillige ?) brandweer was. Maar nu jok ik. Wij waren destijds al overtuigd, dan ons huis zeer oud moet zijn geweest. De kelder, die bij ons diende als opslag van de nootjes 5 kolen, rook altijd al als geschiedenis. En, dat lazen we dan zoveel jaar later, dat de sloop was stilgelegd om archeologen de tijd te geven afgravingen te doen. Met resultaat. Dan daar had ik dan 22 jaar de kolen voor onze haard staan afgraven !! Mocht daar nog eens iets over bekend worden, kom ik, als ik het beleven mag, nog eens op terug.

En om half elf deden we waar we voor gekomen waren. Dankbaar voor die gelegenheid, die ons zo geboden werd.