Als gevolg van de nostalgie nog twee verhalen.

Het eerste vandaag, het tweede in het weekeinde.

Mijn pa had een zeer groot hart en dat in een winkel. Levensgevaarlijk. Maar dat had hij pas later in de gaten.

Er kwam eens een duitse soldaat in de zaak en pa kreeg een ingeving. In onze zaak was een soort achterwinkel en daarheen werd de man verwezen. Je weet maar nooit. Hij begon mijn vader zijn verhaal te vertellen, terwijl hem een kop surrogaatkoffie werd aangeboden. Vanwege zijn hulpeloze aanblik. Hij vertelde, dat hij uit een roomse streek van Duitsland kwam en tegen zijn wil in het leger was ingelijfd.

Hij liet pa als een soort bewijsmiddel zijn rozenkans zien. En dat werd beider geluk !

Opeens stond hij te huilen. En dan moest je als man niet bij mijn vader zijn. Hij vroeg de soldaat waar hij om verlegen zat. Die vertelde, dat zijn vrouw zwanger was en maar een onderbroek meer had, waar er gaten ingevallen waren. En als ze dan vanwege de ‘engelse’ bombardementen het huis uit moesten vluchten ’s nachts, dat liep ze voor gek naar de schuilkelder te hollen, want haar hemdjes waren te kort voor haar dikke buik. “Die schöne Hure” noemde men haar. Geen wonder, dat pa hem twee hemdjes, groot genoeg, verkocht, ja wel betalen, maar zonder punten. Als toegift kreeg hij van de man twee zoenen op beide wangen. En toen bleken die zoenen tegenover andere klanten in de voorwinkel in eens een bewijs voor het normale te zijn. Bij zijn verklaring hiervoor, kon hij naar waarheid vertellen, dat hij de man een dienst bewezen had in moeilijke omstandigheden. En hij was er dankbaar voor en had dat op z’n duits bewezen. Een week later was hij terug en kreeg pa twee van die zwarte, zure broden van hem.

Want pa had hem van zijn 5 zonen verteld. En toen had hij gezegd, dat pa dankbaar moest zijn in Nederland te wonen, want bij hun zouden ze er ook maar soldaten van maken.

Een ander soortgelijk geval, ook met een soldaat, die kwam vragen of pa hem drie kinderkousen wilde verkopen. En waarom dat dan ?

Weer tranen van een gewone man, tegen zijn zin in soldaat, die bericht gekregen had, dan zijn huis was weggebombardeerd. De familie werd wel geholpen, alleen hadden zijn kinderen, 8,6 en 3 jaar geen kousen en schoenen meer om naar de kerk aan te trekken.

Pa had geen schoenen voor hem, maar stuurde hem door naar de klompenmaker met de boodschap, dat hij hem gestuurd had. Daar zou hij wel van klompen kunnen worden voorzien. Maar ook daar zal hij moeten betalen. Wij hebben later nooit gehoord, of alles gelukt is.