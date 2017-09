Een nachtelijke voorstelling, privé ……..

Gezeten op het bankje op de Hoogstraat was dit de laatste herinnering aan de oorlogsjaren, toen wij op dat punt woonden.

Er zijn er nog tientallen, maar dit was wel erg buitengewoon.

Zoals al beschreven sliepen een broer en ik aan de ramen op de tweede verdieping. In die goede jaargetijden met die ramen open en zo hoorden we vaak dingen, die we niet mochten horen. En toen gebeurde het, op een laat zomer avond.

We werden allebei wakker van een ongekend kabaal en dat na het speruur van 8 uur. Wij vor het raam. Door de verduistering lagen beide ramen in het duister en was er vanaf de donkere staat niets van ons te zien. Maar wij zagen des te meer.

Vanaf de Markt kwam, voor het stadhuis langs, dus tegen het verkeer in een enorme stoet.

Voorop een motorfiets met twee soldaten er op. Die stopte bij ons bijna pal voor de deur, zodat de Hoogstraat verder werd afgesloten.

De soldaten stapten af. Ze waren beiden gekleed in een soort leren pas, met dito ogende helmen op. In hun rechterhand hadden ze afgeschermde zaklantarens, die gingen dienen als waarschuwings-lichtjes, zoals de politie die ook wel gebruikten om bij het donker verkeer te regelen.

Daarachter een open, kleine auto, waar drie soldaten in zaten. Kennelijk de colonne-regelaars. De jeeps leken er later veel op.

Het eerste voortuig was een flink kanon op wielen, dat half omhoog gericht stond. Mijn broer, die het woord pas kort ervoor geleerd had, noemde het een stalen erectie. En daarna een heel bonte stoet voertuigen en wapens. Een soort luchtdoelgeschut met achter ieder een open auto, die we, weer later, als brencarrier leerden noemen. Tegenover elkaar zaten aan iedere kant vier soldaten. Kennelijk de bemanning van dat geschut. Verschillende vrachtwagens gedekt door zeil, waarin een aantal soldaten. Er waren ook twee tanks bij en daar waren die motorsoldaten zeer belangrijk voor. In de optocht was de hoek bij de kerk en die voor ons uit met de Brede Havenstraat veel te krap, dus moesten die in een paar keer bijdraaien, geloodst worden. Later konden we aan de straatstenen zien, hoeveel daarbij werd geschraapt.

En alles met het nodige kabaal. De stilte daarna was haast even grijpbaar, als de herrie ervoor. Maar, terug in bed, kwamen we fantasie te kort om te beseffen, wat dit allemaal te betekenen had.

Latere kregen we daar wel enige opheldering over, toen we aan het vertellen gingen en andere mensen soortgelijke ervaringen hadden gehad.

De stoet was uit Maassluis gekomen, waarschijnlijk uit Hoek van Holland. Toen de enige verbinding van ons uit naar de kust. En die ging dan, via ons, Brede Havenstraat, Westhavenplaats, de brug over en via de Schiedamseweg naar station Vlaardingen Oost en zo naar Schiedam en verder naar Rotterdam.

Dat we het nooit meer konden meemaken, moet (?) veroorzaakt zijn door het enorme bombardement van Rotterdam West. Ze waren vandaar de koers kwijt, verder naar hun Heimat.

Dat ze niet rechtdoor, de Hoogstraat af, reden, moet veroorzaakt zijn vanwege de verderop kronkelende, smalle Hoogstraat, de Kortedijk, de bocht naar rechts bij de molen en zo de ook kronkelende Schiedamsedijk af, met z’n steile hellingen naar Vlaardingen Oost. De bocht bij ons en die van het Verploeg Chasseeplein–plein, weer terug naar het tweede deel van de Schiedamseweg waren het smalst en vandaar bij ons, die twee eerstelingen, die met hun zwaailantaarns moesten helpen.

Alles bijeen een oorlogsfilm op de late avond en als enige toeschouwers twee pubers, die er de pallen niet van begrepen.

Meer, dat dat ze iets unieks hadden meegemaakt.

En die zoveel jaren later werden herinnerd op het bankje van nu, waar alles zich toen afgespeeld had.