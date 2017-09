Andere artikelen







Waarom makkelijk als het moeilijk kan….?

75 jaar geleden leerde ik op school, dat Nederland er een aantal overzeese gebiedsdelen bij had, die niet in Europa lagen. Nederlands Indië, de boven- en benedenwindse eilanden in het Caraïbisch Gebied. Sinds kort zouden we zeggen > Boven- en Beneden Orkaanse eilanden<. De eerste waren de A,B, C – eilanden. Curaçao was de grootste. Maar nu al het nieuws alleen nog maar daar geproduceerd wordt, rees bij mij de vraag >

Waarom horen en lezen we niets over die A en die B. ??

Waarom moet toch al die hulp hier worden opgebracht en komt daar niets vermeldenswaardig daar vandaan? Ik ken de omstandigheden op die twee eilanden niet. Ik weet alleen dat er op Bonaire ook een ziekenhuis is, want daar heeft een vriendin van mij stage gelopen. Is dat omdat onze nederlandse regering dat daar niet durft vragen, omdat het te arme stukken zijn ? Of hebben ze dat met sommige nederlandse gemeenten gemeen, dat ze geen inmenging wensen bij zaken, die iets van naastenliefde vragen ? Ze liggen, dacht ik niet veel verder dan Curaçao van het rampgebied vandaan. Misschien wordt er nog eens iemand wakker met de zelfde vraag ??









