Van ’t een naar ’t ander en terug naar Weerhier

Wie de radio en televisie volgt zou gaan denken dat er geen Noord Korea en amerikaanse president meer bestaat, hoewel….? Die haalt nu zijn hart op. Want met het uitstappen van de milieu dienst van de wereld, kan hij nu zijn hart ophalen aan zijn menselijke gevoelens en even niet aan de miljoenen arbeidsplaatsen denken, die hij zijn volk heeft beloofd. Wordt dat eindelijk een dilemma voor hem ?

Rampen in een groot deel van de wereld, waar de mensen niets aan kunnen doen. Hoewel …? We leerden 75 jaar geleden ook op school, dat bij orkanen je een gat in het oog moest schieten en dan zou de orkaan imploderen. Dus, waarom daar niet eens een raketje aan opofferen ? Het hoeven dan geen raketten van de buurman te zijn, die geraakt worden en er wordt veel ellende door voorkomen. Maar ach, dat zal wel weer te simplistisch zijn gedacht ??

Maar wie weet, er is al voor zoveel tegenwoordig een oplossing, maar om die te gebruiken moet men een keus maken tussen de oorzaak en de aanleiding. De eerste heeft altijd een gevolg, de tweede niet.

Wanneer je haar in de weg zit, dan ga je naar de kapper of een huisgenoot, die handig met schaar en schraper is. Vandaar steeds meer kale kerels, die het lekker vinden, in ieder geval wat betreft het hoofdhaar ieder te laten zien, dat ‘zonder‘ ín is. Maar ook het aantal mannen, die een tegenoverliggende opinie hebben, je ziet ook steeds meer baarden, of baardjes. En dat kan allemaal maar, wanneer je er geen last van krijgt. Had voeger anders geweest, want menig grenswachter zal een opmerking gemaakt hebben, dat de pasfoto niet meer “past”.

En het hoeft niet meer bij hoofdhaar alleen te blijven. Daar zijn de zelfde oplossingen voor beschikbaar. Mannen en vrouwen zorgen of er zelf voor of door de partner (gedeelde vreugd is dubbele vreugd) overal er gladjes bij te lopen. Schijnt voor sportieve prestaties een must te zijn. En ook, hoe je ingesteld bent op de hygiënische omstandigheden. Uitzondering ken ik in Italië, waar de meeste vrouwen hun oksels tonen naar de natuurlijke omstandigheden. Toen ik er de lef voor had, om te vragen hoe dat zit, kreeg ik ten antwoord, dat dit de enige etalage was voor niet-nudisten.

En dan zijn er nog de mensen, die vanwege erfelijkheid al op jonge leeftijd hun (hoofd)haar verliezen. Mijn pa was al bijna kaal op 18jarige leeftijd. En de familie kent zo zijn navolgers. Was vroeger, toen er veel meer hoeden gedragen werden, niet zo opzienbarend, maar wel regen en koude een moeten. Moeten die blij zijn vanwege de opwarming ??