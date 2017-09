Andere artikelen







Ik ging op reis en nam mee een ….RRRRR

Dit grapje werd ons in de hoogste groep van de kleuterschool geleerd. Vanwege het leren logisch denken en nieuwe woordjes en dan in verband met de rest. Logisch, dat men iets meeneemt, wanneer je op stap gaat. En dan met het Openbaar Vervoer. Dan is de vraag al direct, wanneer je een taxi als reismiddel hebt gekozen, is de taxi een OV-product ? Stel je wilt vanuit Schiedam naar Hoek van Holland. Dan ga je er vanuit, dat de taxi de rijksweg gebruikt en niet via Schipluiden, de Lier naar de bestemming rijdt, om daar bv een pakje voor de directeur af te geven. Dit hoef je niet te accepteren, daar moet de directeur zelf maar voor zorgen. Dit is een van de eisen, die je aan dit soort OV mag stellen. Maar er zijn meer vormen van taxivervoer. Zoals dat van kinderen met een aanpassingseis. Van huis naar de opvang.En terug En dan is er het ziekenvervoer, meer bepaald het vervoer van zittende patiënten. De moeilijkheid is, dat de taxionderneming niet van iedere passagier weet, hoe ziek die dan wel is. Bij de meesten zie je dat niet, omdat het intern is. Enige aanwijzing kan zijn het gebruik van een hulpmiddel door de passagier. Maar moet je je dan ook aantrekken ? Nu is er voor het ziekenvervoer altijd een zorginstantie, die dit soort ritten, meestal van woonadres naar het ziekenhuis en terug vergoedt. En dan wordt dit vervoer ineens een stuk anders De passagier heeft nul inspraak, hoe de ritten worden uitgevoerd. Wanneer het een taxibedrijf zo uitkomt, kan hij meerdere passagier in een rit vervoeren, zelfs al is het met mensen, die in een totaal andere richting thuis gebracht moeten worden. Dan is het voor het gezelschap > Kop Houden Keesie.< Dit stukje dient als inleiding van een heel speciaal geval, maar is deze duidelijkheid wel vernoemenswaardig. En wordt dus vervolgd.









