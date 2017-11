Een gevaarlijk leven, wanneer je ….

Andere artikelen







over een ouwe compu beschikt. Zit je achter dat beest en zet hem aan. Wat gebeurt er ? Wordt er om een pincode gevraagd. Ik bedenk me, maar ik heb nog nooit een pincode op moeten geven, dus, wat moet je dan? Je tikt maar een paar dingen in, maar hij blijft dood. Mijn foutenzoeker geeft aan dat er niks mis is, dus wat dan wel ? Het blijkt, dat mijn website minder onvriendelijk is, dus misschien langs daar ?? Het gaat wel, dus … geen notie, want ik kom hier alleen maar in de bekende zoekopgaven. Maar daar staan alleen maar de bereikbare programma’s, waar in er dan maar een van uitzoek. Het eerste dat ik te zien krijg is, dat er een virus op de computer zit. Nou, die moet weg, maar wat gebeurt er wanneer ik dat programma verder laat lopen ? Je kunt betalen, maar ze geven er een verkeerde betaalmethode bij, die ik niet heb. Dus terug naar een ander en die doet het wel. Maar bij de scanning krijg ik schermen vol van adressen, die niet meer te openen zijn en dergelijke enge dingen meer. En is er weer geen sprake van een virus. Dan maar terug naar die, waar ik een aardige som een half jaar geleden voor betaald heb. Omdat ie als de beste werd aangegeven. Maar weer geen virus. Wie heeft er zin om belazerd te worden. Ik niet met mijn ouwe dag. Beste mensen ik weet het niet meer. Wie wel ???









Gast 14 nov 2017 11:31 Heb je geen virusscanner erop los gelaten?

En zo wie zo NOOIT betalen.



Weerhier 14 nov 2017 16:04 Jawel, G., verschillende maar de mijne is al de beste.

Ik heb studentaanhuis uitgenodigd.

Gr.















Gast 14 nov 2017 16:42 Ja Bart , vandaag de dag veel van die toestanden met de PC .Ik wens jou veel succes met het oplossen ven die problemen !! Groetjes van Gast Gerard.