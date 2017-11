Andere artikelen







Voorkomen is beter dan …..genezen ?

En toen volgde een nieuw, maar gelijk geval. Nu weer in Afrika. Voor iemand, die zoals bij mij de gehele ontkolonisatie heeft meegemaakt, komt er weer een nieuwe vraag naar boven. Was het niet te voorzien, dat er na de eerste heldenvorming een stigmatisering van de eerste leider(s) zou volgen ? En dat daarbij soms de belachelijke situatie ontstaat, dat de oude kolonisateur er bij geroepen wordt, om opnieuw een democratie te helpen vestigen. En die kan het dan niet alleen af, zodat die de mogelijkheid benut, om geallieerde landen te vragen om hulp. Hoe dan ook, het is dan opnieuw mogelijk, dat er slachtoffers vallen, niet alleen onder de strijdenden, maar ook onder de burgerbevolking. Mali is een treffend voorbeeld, waarom dit alles moet geberen. Ik denk, dat het feitelijk idioot is, dat daar Nederlanders moesten sneuvelen, op welke manier dan ook. Alleen vanwege de fouten, die gemaakt zijn (nalatigheden) bij de totstandkoming van een nieuwe ont-koloniseerde staat. Daar deugt dan toch zo’n alliantie niet toe, wanneer dat niet op een diplomatieke wijze gebeurt ? Misschien kan er een betere kans van slagen ontstaan, wanneer dit alsnog door onderling overleg en hulp iets aan deze problemen wordt gedaan ? Dan zou díe kans groter moeten zijn en een aantal slachtoffers waar dan ook, kan worden voorkomen. Wie hier over nadenkt, is geneigd direct naar de VN te wijzen. Met de kans, dat dit net zo gaat als de EU in het geval van de Spaanse narigheid. Bekijkt het maar lekker zelf.









